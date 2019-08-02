«Отдых — это труд для ума»: Гринева поделилась своими отпускными правилами

46-летняя Ирина Гринева рассказала, как отдыхает в свободное время. «Что такое отдых для меня? Прежде всего, природа, тишина, уединение и красивый вид из окна. Чтобы отдохнуть от городской суеты, спешки, целей, побед, проигрышей, и, конечно, море, в море мы оставляем свои печали. Отдых — это труд для ума. Я стараюсь читать больше, чем когда-либо, писать, рисовать, слушать хорошую музыку, изучать биографии композиторов», — призналась актриса.

По ее словам, отдых для нее — это еще и спорт — ранний подъем, бег 10 км, распорядок дня и ограничение в еде. Это позволяет звезде набраться здоровья и сил на весь год. Но главное для нее во время отдыха – проводить время с семьей. Напомним, что Ирина Гринева замужем и у нее есть шестилетняя дочь Василиса.

«Первое — уделить внимание Василисе, вникнуть во все ее игры, желания, секреты. Это момент нахождения друг друга и углубление. В общем, отдых требует и силы воли, и собранности, и усиленной работы ума. За время отдыха можно себя поднять на другой уровень и вернуться домой обновленной. Или, наоборот, можно отдохнуть, так сказать, расслабиться, что потом можно собирать себя годы», — поделилась своим мнением Ирина Гринева в Instagram.

Актриса рассказала, что сейчас читает дневники Чехова, поскольку находится в Ялте.

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Кстати, в этом крымском городе находится дом-музей Антона Павловича, где он провел последние годы жизни.