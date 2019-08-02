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Морская прогулка: Безруков прокатился на катере с семьей в Сочи

Актер наслаждается отдыхом на Черном море рядом с любимыми людьми.

Морская прогулка: Безруков прокатился на катере с семьей в Сочи
Безруков и Матисон прокатились на катере с детьми по Черному морю/globallookpress.com

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил видеозапись, как он на катере вместе со своей супругой, кинорежиссером Анной Матисон, и детьми едет на катере по Черному морю. Семейство Безруковых достаточно далеко отплыло от берега. Рядом с ними видны уже рыболовецкие суда. Берег почти скрылся за горизонтом.

«Море. Круто. Отдых! Семья! Лето! P.S. Отключил комменты, чтобы расслабиться. Не обижайтесь. Ладно? Увидели дельфинов. Стёпа их проспал, но мы ему расскажем», — заявил известный актер.

На фотографиях, которые Безруков разместил в Сети, можно увидеть, как он взял на руки свою трехлетнюю дочь Машу. Девочка, судя по всему, ощутила себя капитаном небольшого корабля.

Ранее Безруков рассказывал, что ему удалось на четыре дня вырваться к семье на Черное море. У актера в последнее время очень много работы. Он занят сразу в нескольких проектах. Сергей делился трогательным кадром, как он держит на руках свою дочь Марию, которая без ума от отца. Отметим, что меньше года назад Анна Матисон подарила Безрукову сына Степана.

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Тэги:

Анна МатисонМария БезруковаСергей БезруковСочиЧерное море

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Морская прогулка: Безруков прокатился на катере с семьей в Сочи
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