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«Мама отдыхает»: Жасмин рассказала про игры своих детей

Певица думала, что, вернувшись с гастролей, наследники не дадут ей спокойно отдохнуть — ошиблась.

«Мама отдыхает»: Жасмин рассказала про игры своих детей
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Жасмин призналась, что, приехав домой, собиралась провести свободное время с семилетней дочкой Маргаритой и трехлетним сыном Мироном, но все вышло иначе.

«Думала, вернусь с гастролей, и дети с рук не будут слезать, а нет, вот Маргоша нашла себе новую подружку, с которой они играют исключительно в дочки-матери. С куклами играть неинтересно, поэтому свой материнский инстинкт маленькие взрослые распространяют на бедного Мирона. Что ему только не приходится переживать: от пеленания и принудительного засовывания в коляску до кормления молоком с ложечки. В этом, впрочем, есть один гигантский плюс — мама отдыхает», — рассказала Жасмин в Instagram.

Поклонники 41-летней певицы в очередной раз восхитились ее красотой и похвалили дочку за то, что дала маме отдохнуть. Спросили и о папе детишек. «Что с Иланом? Я не верю, что он мог навредить моей Молдове. Его любят простые люди, значит не зря».

Напомним, у 32-летнего супруга звезды Илана Шора возникли проблемы с законом, он объявлен в международный розыск. Сама Жасмин пока не высказывалась по этому поводу. Певица как ни в чем не бывало продолжила гастрольную деятельность, но, правда, усилила охрану.

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«Мама отдыхает»: Жасмин рассказала про игры своих детей
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