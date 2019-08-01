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Блогера Илью Соболева сравнили на фото с Батрутдиновым

Некоторые подписчики заподозрили, что не обошлось без приложения FaceApp.

Блогера Илью Соболева сравнили на фото с Батрутдиновым
Илья Соболев/instagram.com/sobolev_tut/?hl=ru

Илья Соболев, резидент Comedy club и звезда Youtube, вновь порадовал своих подписчиков в Instagram странной фотографией. Напомним, ранее он продемонстрировал поклонникам снимок жены, на котором ее приняли за его маму. На сей раз неудачно получился он сам.

На фото видим, как комик на лодке возвращается с рыбалки. Видимо, из-за сильного ветра артист поморщился. Этот момент и привлек комментаторов. Кто-то решил, что Соболев решил изобразить своего коллегу — Тимура Батрутдинова, у которого лицо отличается активной мимикой и от этого буквально испещрено морщинами.

А кто-то решил, что актер вспомнил про устаревший тренд на визуальное состаривание лиц на снимках с помощью программы FaceApp. Нашлись и такие, кто решил, что комик изобразил… изюм. Впрочем, какими бы не были комментарии, Илья Соболев вновь сумел возбудить интерес подписчиков к собственной персоне.

Отметим, что его супруга Наталья Соболева тоже активный блогер, в Сети она занимается пропагандой здорового образа жизни.

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Блогера Илью Соболева сравнили на фото с Батрутдиновым
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