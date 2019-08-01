Блогера Илью Соболева сравнили на фото с Батрутдиновым

Илья Соболев, резидент Comedy club и звезда Youtube, вновь порадовал своих подписчиков в Instagram странной фотографией. Напомним, ранее он продемонстрировал поклонникам снимок жены, на котором ее приняли за его маму. На сей раз неудачно получился он сам.

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На фото видим, как комик на лодке возвращается с рыбалки. Видимо, из-за сильного ветра артист поморщился. Этот момент и привлек комментаторов. Кто-то решил, что Соболев решил изобразить своего коллегу — Тимура Батрутдинова, у которого лицо отличается активной мимикой и от этого буквально испещрено морщинами.

А кто-то решил, что актер вспомнил про устаревший тренд на визуальное состаривание лиц на снимках с помощью программы FaceApp. Нашлись и такие, кто решил, что комик изобразил… изюм. Впрочем, какими бы не были комментарии, Илья Соболев вновь сумел возбудить интерес подписчиков к собственной персоне.

Отметим, что его супруга Наталья Соболева тоже активный блогер, в Сети она занимается пропагандой здорового образа жизни.