ЗВЕЗДЫ

Каменских в желтом мини-бикини заподозрили в использовании фотошопа

Певица отдыхает в Италии с Потапом.

Каменских в желтом мини-бикини заподозрили в использовании фотошопа
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских в мае этого года сыграла свадьбу с Потапом. Влюбленные долгие годы скрывали свои отношения. Теперь они демонстрируют настоящую идиллию. До замужества певицу часто критиковали за откровенные снимки. Поклонники считали, что создав семью, девушка перестанет публиковать снимки, на которых запечатлена в полуобнаженном виде. Однако оказалось, что Потап не имеет ничего против подобных кадров.

Медовый месяц молодожены провели в Турции. После гастролей и поездки на фестиваль «Жара» в Баку пара вновь устроила себе отпуск — на этот раз в Италии. Каменских всегда обладала пышной фигурой, но перед свадьбой ей удалось похудеть. Теперь она старается поддерживать себя в форме, поэтому даже в отпуске певица занимается спортом. Также она решила освоить катание на SUP-борде.

В соцсети Каменских опубликовала снимок, на котором позирует на специальной доске. Она была облачена в желтый купальник, подчеркнувший ее фигуру.

«Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!» — написала артистка.

Поклонники восхитились ее фигурой. Однако некоторые пользователи заподозрили, что Настя прибегла к фотошопу, чтобы сделать бедра и ягодицы более идеальными. «Фотошоп видно.. Но это ерунда, конечно.. Настя красавица», «Очень фотошоп видно», «Отличный фотошоп», «Хватит скрывать беременность и ретушировать снимки», — стали комментировать пост подписчики. На колкие замечания певица отвечать не стала.

фото: instagram.com/kamenskux

А вам нравится фигура Каменских?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильНастя КаменскихНастя Каменских фотоФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каменских в желтом мини-бикини заподозрили в использовании фотошопа
Интересно?
Поделись с друзьями: