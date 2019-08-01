Каменских в желтом мини-бикини заподозрили в использовании фотошопа

Настя Каменских в мае этого года сыграла свадьбу с Потапом. Влюбленные долгие годы скрывали свои отношения. Теперь они демонстрируют настоящую идиллию. До замужества певицу часто критиковали за откровенные снимки. Поклонники считали, что создав семью, девушка перестанет публиковать снимки, на которых запечатлена в полуобнаженном виде. Однако оказалось, что Потап не имеет ничего против подобных кадров.

Медовый месяц молодожены провели в Турции. После гастролей и поездки на фестиваль «Жара» в Баку пара вновь устроила себе отпуск — на этот раз в Италии. Каменских всегда обладала пышной фигурой, но перед свадьбой ей удалось похудеть. Теперь она старается поддерживать себя в форме, поэтому даже в отпуске певица занимается спортом. Также она решила освоить катание на SUP-борде.

В соцсети Каменских опубликовала снимок, на котором позирует на специальной доске. Она была облачена в желтый купальник, подчеркнувший ее фигуру.

«Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!» — написала артистка.

Поклонники восхитились ее фигурой. Однако некоторые пользователи заподозрили, что Настя прибегла к фотошопу, чтобы сделать бедра и ягодицы более идеальными. «Фотошоп видно.. Но это ерунда, конечно.. Настя красавица», «Очень фотошоп видно», «Отличный фотошоп», «Хватит скрывать беременность и ретушировать снимки», — стали комментировать пост подписчики. На колкие замечания певица отвечать не стала.

А вам нравится фигура Каменских?