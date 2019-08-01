Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Актриса призналась, что иногда может съесть лишнего в кафе.

Кристина Асмус, ставшая любимой актрисой многих зрителей после выхода сериала «Интерны», тщательно следит за своей фигурой. Ранее артистка признавалась, что склонна к полноте, поэтому ей приходится изнурять себя суровыми диетами.

Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо. Иногда Кристина все-таки не может сдержаться и налегает на вкусненькое. У таких срывов есть не столь серьезные последствия, с которыми девушка научилась справляться.

«Когда я сильно наемся в общественном месте и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть ширинку», – сообщила актриса.

Напомним, жена Гарика Харламова не скрывает, что лишние килограммы у нее появляются буквально «при взгляде на еду». Поэтому и ограничивать себя в питании ей приходится очень строго. По словам Асмус, чтобы держать себя в форме, особенно перед съемками в обтягивающей одежде. иногда ей приходится на протяжении нескольких дней не есть почти ничего.