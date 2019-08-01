ЗВЕЗДЫ

Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Актриса призналась, что иногда может съесть лишнего в кафе.

Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Кристина Асмус. Фото: globallookpress.com

Кристина Асмус, ставшая любимой актрисой многих зрителей после выхода сериала «Интерны», тщательно следит за своей фигурой. Ранее артистка признавалась, что склонна к полноте, поэтому ей приходится изнурять себя суровыми диетами.

Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо. Иногда Кристина все-таки не может сдержаться и налегает на вкусненькое. У таких срывов есть не столь серьезные последствия, с которыми девушка научилась справляться.

«Когда я сильно наемся в общественном месте и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть ширинку», – сообщила актриса.

Напомним, жена Гарика Харламова не скрывает, что лишние килограммы у нее появляются буквально «при взгляде на еду». Поэтому и ограничивать себя в питании ей приходится очень строго. По словам Асмус, чтобы держать себя в форме, особенно перед съемками в обтягивающей одежде. иногда ей приходится на протяжении нескольких дней не есть почти ничего.

«Ну, типа чашка кофе и одно яблоко в день. Так и неделю могу. И две», – говорила артистка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина АсмусКристина Асмус последние новостиКристина Асмус фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Интересно?
Поделись с друзьями: