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К зиме готова: Гузеева похвасталась роскошной шубой в пол

Телеведущая приобрела норковую обновку и босиком прогулялась в ней по траве.

К зиме готова: Гузеева похвасталась роскошной шубой в пол
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева в этом году отметила 60-летие. Телеведущая, как любая женщина, старается следить за собой, чтобы выглядеть молодо. Не так давно она пыталась похудеть, но все закончилось довольно плачевно. В итоге женщина обратилась в детокс-клинику, чтобы под контролем врачей избавиться от лишнего веса. За одну неделю артистка сбросила пять килограммов. Став стройнее, она обновила свой гардероб.

Не так давно Лариса облачилась в цветной кардиган для прогулки с дочкой Ольгой и яркие ботинки с кисточками. Однако погода в Москве этим летом не радует местных жителей теплом. В августе наступило очередное похолодание. Похоже, что в связи с этим ведущая «Давай поженимся» решила сразу подготовиться к зиме. Во время кинофестиваля в Ессентуках телеведущая купила роскошную шубу в пол. Свой обновкой Гузеева похвасталась в соцсети. В кадре она позирует в меховом пальто глубокого зеленого цвета.

Примечательно, что телеведущая босиком вышла на газон для снимка. «Всегда мечтала шубу на босу ногу!Да, та самая из Ессентуков», — написала она. Лариса намекнула, что обновку ей помогал выбирать актер Эвклид Кюрдзидис — артисты давно дружат. Она поблагодарила его за прекрасный вкус и настойчивость.

Одни поклонники телеведущей удивились тому, что летом она надела меха, а другие порадовались за Гузееву. «Мех, норка эксклюзивная, и очень вам идёт Лариса, вы очаровательны», «Отлично выглядите в шубе на босу ногу», «Шикарно выглядите», «Стройная даже в шубе», — прокомментировали подписчики. Телеведущая призналась, что изделие сшито из норки.

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/
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К зиме готова: Гузеева похвасталась роскошной шубой в пол
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