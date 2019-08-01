ЗВЕЗДЫ

Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке

Звезда «Дома-2» с грустью написала, что возвращается в "бескультурье".

Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Алена Водонаева/globallookpress.com

Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке. В США вместе с сыном Богданом она отдыхала больше месяца и даже задумалась о том, чтобы остаться здесь навсегда. Прощальный пост звезды «Дома-2» был полон боли и страданий по поводу возвращения.

Под фото в ярком топе она написала: «Когда отказываешься верить в то, что прошло уже больше месяца жизни в Лос-Анджелесе и скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность». Водонаева пожаловалась на бескультурье на дорогах, страх перед полицией и злые лица россиян.

Пост Водонаевой вызвал бурную реакцию не только у простых россиян, но и у звезд телевидения. Не остался в стороне и Денис Косяков, который заметил, что в последнее время россияне стали вести себя на дорогах вполне цивилизованно. Также актер уверен, что российский сервис гораздо лучше европейского.

Ранее модель сообщала, что намерена нанять для своего сына репетитора для изучения английского языка и планировать возможный переезд в США.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваАлена Водонаева и Алексей КосинусАлена Водонаева последние новостиАмерикаАнастасия Водонаева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Интересно?
Поделись с друзьями: