Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке

Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке. В США вместе с сыном Богданом она отдыхала больше месяца и даже задумалась о том, чтобы остаться здесь навсегда. Прощальный пост звезды «Дома-2» был полон боли и страданий по поводу возвращения.

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Под фото в ярком топе она написала: «Когда отказываешься верить в то, что прошло уже больше месяца жизни в Лос-Анджелесе и скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность». Водонаева пожаловалась на бескультурье на дорогах, страх перед полицией и злые лица россиян.

Пост Водонаевой вызвал бурную реакцию не только у простых россиян, но и у звезд телевидения. Не остался в стороне и Денис Косяков, который заметил, что в последнее время россияне стали вести себя на дорогах вполне цивилизованно. Также актер уверен, что российский сервис гораздо лучше европейского.

Ранее модель сообщала, что намерена нанять для своего сына репетитора для изучения английского языка и планировать возможный переезд в США.