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Собчак и Виторган обменялись очередными колкостями

Ведущая и ее экс-супруг поделились в соцсети изречениями известных людей.

Собчак и Виторган обменялись очередными колкостями
Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: globallookpress.com

Известно, что после расставания Ксения Собчак и Максим Виторган решили сохранить хорошие отношения ради общего ребенка. Бывшие супруги продолжают следить друг за другом и в Instagram, где иногда общаются довольно необычным способом.

Последние публикации артистов в соцсети поклонники окрестили «дуэлью цитат». Первой стала Ксения, опубликовавшая в своем блоге созвучный ее собственным мыслям фрагмент из книги братьев Стругацких. В цитате говорилось о том, что выиграть может только тот, кто нарушает правила игры и умеет навязать свои.

Виторган откликнулся на пост Собчак изречением Аристотеля.

«Я считаю, что тот, кто побеждает свои желания, сильнее того, кто побеждает своих врагов», — глубокомысленно отметил актер, добавив еще и цитату из Шекспира о необходимости управлять собой.

«Прямо у вас дуэль цитат с бывшей женой», «С Собчак переписывается», «Да, они более интеллигентно ведут беседы, цитируя только философов или писателей», «Как вы похожи с Собчак!», «А все же жаль, что у вас так вышло – красивая была история», — рассуждают подписчики Виторгана.

Фото: Instagram@mvitorgan

Напомним, Ксения предпочла бывшему мужу режиссера Константина Богомолова, а Виторган, в свою очередь, начал появляться на публике с Нино Нинидзе.

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Собчак и Виторган обменялись очередными колкостями
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