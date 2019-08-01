ЗВЕЗДЫ

Дайнеко в бикини показала неидеальную фигуру с целлюлитом

Певица не побоялась опубликовать необработанное фото.

Дайнеко в бикини показала неидеальную фигуру с целлюлитом
Виктория Дайнеко. фото: globallookpress.com

Виктория Дайнеко относится к той категории девушек, которые не боятся демонстрировать свою природную красоту. На светских мероприятиях певица появляется в романтических образах, с минимумом косметики на лице. В обычной жизни она и вовсе обходится без макияжа. В соцсети девушка то и дело показывает, как выглядит без грима.

Три года назад Виктория стала мамой. Она родила дочку Лидию. Артистке удалось быстро вернуться в форму после родов. Правда ее брак с музыкантом Дмитрием Клейманом распался вскоре после того, как они стали родителями. Однако певица не унывает. Это лето она проводит в Майами. Дайнеко не могла устоять и выложила пляжное фото. В кадре она позирует в белом мини-бикини с рюшами.

Девушка не стала обрабатывать снимок в фоторедакторах, поэтому на ее бедрах виден целлюлит. Скрывать несовершенства фигуры Виктория даже не собиралась. Многие подписчики отметили, что им надоели идеальные глянцевые снимки. Они поблагодарили певицу за то, что она «настоящая». «Зато она натуральная, а не искусственная, как многие звёзды, у которых все уже искусственное», «Чтобы я так после родов выглядела», «Так уже надоели эти, типа с обложки журналов, „куклы“!», «Всем бы так без фотошопа выглядеть, тем более с таких ракурсов», — прокомментировали фото подписчики.

Отметим, что Виктория вынуждена соблюдать диету, так как страдает из-за непереносимости лактозы и глютена. Певица призналась, что в отпуске ей не пришлось нарушать диету, так как в США большое разнообразие продуктов без содержания компонентов, на которые у нее аллергия.

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Дайнеко в бикини показала неидеальную фигуру с целлюлитом
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