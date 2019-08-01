18-летняя дочь Толкалиной поделилась романтичными фото с возлюбленным

Любовь Толкалина два года назад рассталась с мужем Егором Кончаловским. Их общей дочери Марии уже 18 лет. Она очень близка с мамой и поддерживает дружеские отношения с отцом и его новой семьей. Девушка даже стала крестной мамой мальчика, которого режиссеру родила новая возлюбленная. Сама Мария до недавнего времени жила в Москве, но этим летом решила перебраться в Санкт-Петербург.

18-летняя наследница Толкалиной и Кончаловского выросла творческой личностью. Она хотела стать продюсером, но потом передумала. Теперь девушка намерена изучать искусство и именно для этого переезжает в северную столицу. Для поступления она рассматривает Академию художеств имени Репина. Утром 1 августа Мария села в машину и отправилась в путь. Компанию ей составляет ее возлюбленный, которого она перестала скрывать не так давно.

Ее избранник Никита Кузьмин — выпускник финансовой академии. Он основал IT-компанию, которой теперь руководит. Своим подписчикам в соцсети девушка призналась, что не любит долго находиться в дороге. Однако с возлюбленным ей не скучно. Во время путешествия она устроила фотосессию. На своей странице Мария опубликовала романтичные снимки с Никитой. В кадре они целуются, а потом звездная наследница стала кривляться.

«Мы едем, едем, едем в далёкие края! Ну, не в такие уж и далёкие… Тёплую одежду взяли. Шапки взяли. Никита даже немного оброс, чтобы не замёрзнуть…» — поделилась дочь Толкалиной.

Поклонники восхитились влюбленной парой. Они пожелали им хорошей дороги и удачи на новом месте. К концу дня Мария и ее избранник уже должны будут добраться до нового дома.

А вам какой город больше по душе: Москва или Санкт-Петербург?