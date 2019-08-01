Диана Шурыгина опубликовала фото после аварии на скутере

Диана Шурыгина, чью историю знает вся страна, отправилась отдохнуть на Бали вместе с мужем Андреем Шлягиным и миллионером Денисом Ребровым. На курорте девушка попала в аварию во время езды на скутере.

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Как рассказала Шурыгина в Instagram, за время отпуска она успела полетать на парашюте за катером, устроить рафтинг на горной речке и погонять на скутерах. На последнее развлечение ей пришлось долго уговаривать мужа, который никак не хотел разрешать ей вести транспорт самой.

И супруг оказался прав. Оказавшись на одном из крутых дорожных спусков, Диана не справилась с управлением на каменистой трассе. Скутер упал, а Шурыгина получила травмы, по счастью, не серьезные.

«Хорошо, что мимо проезжали ребята из Голландии и оказали мне первую помощь», — пишет телезвезда.

Диана показала в своем блоге фотографии, сделанные после ДТП. На снимках можно увидеть, что у нее ободрано одно колено и есть ссадина на бедре. По словам девушки, она осталась довольна путешествием и приедет на Бали еще раз.