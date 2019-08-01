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Кристина Орбакайте в леопардовом жакете прогулялась с дочкой

Певица заглянула в бутик к дизайнеру Игорю Гуляеву.

Кристина Орбакайте в леопардовом жакете прогулялась с дочкой
Кристина с дочкой. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте этим летом побывала на фестивале «Жара» в Баку. Она порадовала поклонников своими выступлениями, а также вновь продемонстрировала безупречный вкус в одежде. На красной дорожке певица показала несколько роскошных образов.

Не так давно Кристина побывала у стилиста Влада Лисовца, который обновил ей стрижку. А в первый день августа она отправилась с дочкой Клавдией на прогулку и заглянула в бутик модельера Игоря Гуляева. В соцсети певица опубликовала снимок, на котором позирует в джинсах клеш, футболке с принтом и леопардовом жакете. Рядом с ней стоит не менее стильная наследница в темных обтягивающих джинсах и светлом джемпере.

«Заехали в гости к Игорю Гуляеву, ушли не с пустыми руками», — призналась Орбакайте.

Поклонники отметили, что певица выглядит потрясающе. Они также заметили, что семилетняя Клавдия, у которой в прошлом месяце выпал зуб, не стесняется улыбаться. «Модные такие», «Ну ещё бы с пустыми! Вы же наша фэшн-дива», «Модницы», Клава так выросла», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кристина счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Также у нее есть взрослый сын Никита от певца Владимира Преснякова-младшего и наследник Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Певица не скрывает, что готова стать бабушкой, но вот ее сыновья пока не спешат обзаводиться детьми.

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Кристина Орбакайте в леопардовом жакете прогулялась с дочкой
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