Яна Крайнова неожиданно обрела в отпуске новую подругу

Актриса Яна Крайнова, сыгравшая главные роли в сериалах «Дневник доктора Зайцевой» и «Гадалка», пожаловалась подписчикам в Instagram на неудачно выбранный бюджетный отель для отпуска в Греции. Впрочем, это видно по ее фото в Instagram. Вместо привычного шика, который обычно демонстрируют звезды кино, подписчики увидели лестницу в море с облупившейся краской. К счастью, отпускные будни Крайновой смогла скрасить ее новая подруга, с которой она познакомилась в отпуске.

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Девушку зовут Арина и она младше знаменитости на 12 лет. Она, также как и Яна, спонтанно купила путевку на Родос. Актриса уверена, что это судьба – девушки нашли друг друга: Яна с удовольствием помогает ей советами, а Арина с благодарностью вникает в жизненную философию актрисы. Примечательно, что новая подруга артистки не узнала ее, они стали общаться просто за счет взаимного духовного притяжения.

«Она прекрасна, у нее много отчаянных вопросов, а у меня есть выстраданные опытом ответы. Если я тебе хоть толику помогла, для меня это счастье самое настоящее. И в топку мои планы и одиночество, Бог не ошибается, я больше не строптивлюсь и не сопротивляюсь ему. И благодарю тебя, что ты меня не узнала», — описала Крайнова новое знакомство.