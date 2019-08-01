Дочь Хворостовского показала, как выглядит на последних сроках беременности

Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года. Долгое время он боролся с опухолью головного мозга, но победить недуг так и не смог. Смерть настигла его в лондонской больнице. В этот момент рядом с ним были жена и дети. Вдова оперного певца Флоранс так и не смирилась с утратой. Периодически в соцсети она делится снимками мужа и вспоминает о нем. Радуют женщину только ее подрастающие наследники: Максим и Нина.

Однако у Хворостовского также есть взрослые дети от первого брака. Его старшая дочка Мария, удочеренная в браке с балериной Светланой Ивановой, в мае этого года вышла замуж. Избранником девушки стал фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс. На торжестве невеста была в скромном кружевном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Впервые она стала мамой год назад. По всей видимости, наследница артиста решила не медлить и сразу завести второго ребенка.

1 августа Мария опубликовала фото из новой фотосессии. В кадре она позирует в облегающем платье цвета кофе с молоком. Девушка обнимает округлившийся живот. От макияжа она отказалась. Судя по снимку, уже совсем скоро на свет появится ее второй наследник. Поклонники восхитились красотой девушки и сделали предположения по поводу пола будущего малыша. «Красивое фото, красивая мама», «Сын», «Материнство красит вас, счастья вам», «Красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что 31 мая исполнился годик ее дочери Арии. К сожалению, Хворостовский свою внучку увидеть не успел. Напомним, что он после развода поддерживал экс-супругу материально и принимал участие в воспитании наследников. Его новая жена тоже подружилась с детьми артиста от прошлых отношений. Флоранс очень дружна с Марией.