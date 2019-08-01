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Топурия в белом мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу

Певица отдыхает за границей с дочкой Оливией.

Топурия в белом мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия много работает этим летом. Она готовится выпустить новый альбом и не так давно выступила на фестивале «Жара». Певица обладает безупречным чувством стиля, поэтому всегда привлекает к себе внимание. В этом сезоне она любит облачатся в наряды белого цвета. Сейчас артистка прервала работу и отдыхает за границей с дочкой Оливией. Для фотосессии на пляже она облачилась с белое мини-бикини. В кадре Кети позирует, стоя на вышке для спасателей. При этом в руках она держит маленький плот для плавания.

Наряд подчеркнул точеную фигуру певицы. Многие обратили внимание, что ее кожа уже приобрела шоколадный оттенок. «Красотка! Стринги? Гуф позволяет?», «Похудела»,»Какая же она все таки безукоризненная«, «Спаси меня», «В потрясающей форме», — прокомментировали пост подписчики. Они отметили, что образ спасательницы Малибу очень ей идет.

Также Топурия поделилась снимками подросшей дочери. Оливия не только унаследовала от мамы красоту, но и любовь к моде. В кадре малышка позирует в платье с цветочным принтом. Напомним, что певица не изнуряет себя диетами, чтобы быть стройной. Ранее она признавалась, что благодаря генетике не набирает вес и при этом не ограничивает себя в еде. Иногда поклонники критикуют ее за худобу, но с этим артистка ничего не может поделать.

Напомним, Кети уже два года воспитывает дочь Оливию самостоятельно. О расставании с мужем Львом Гейхманом певица сообщила в 2017 году, когда у нее закрутился роман с рэпером Гуфом, но он продлился недолго. Солистка группы «А’Студио» долго не могла простить рэперу измену. Поклонники считают, что столь красивая девушка достойна более порядочного мужчины, но недавно на ее пальце было замечено кольцо, похожее на помолвочное.

А вам нравится фигура Топурии?

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Топурия в белом мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу
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