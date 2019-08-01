ЗВЕЗДЫ

Тяготы отцовства: Шепелев поймал шестилетнего сына на вранье

Телеведущий пока не знает, как с этим бороться.

Тяготы отцовства: Шепелев поймал шестилетнего сына на вранье
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев на лето уехал в Италию. Он путешествует по Европе с шестилетним сыном Платоном. Его гражданская супруга и мама малыша Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. С тех пор телеведущий сам заботиться о ребенке. Бабушке и дедушке он запрещает навещать внука. По словам мужчины, у него есть на это веские причины, но он их не озвучивает.

На отдыхе Шепелев регулярно делится снимками и рассказывает о своих приключениях. Также он стал все чаще обсуждать с подписчиками нюансы касательно воспитания сына. Телеведущий уже умеет собирать ребенка в путешествия, дает ему гаджеты, но ставит на них ограничения, чтобы мальчик не стал «зомбирован». А недавно Дмитрий признался, что столкнулся с новыми проблемами. Шестилетний Платон время от времени врет папе, что мужчина, конечно, заметил.

По словам ведущего, недавно сын разбил нос, но и сделал вид, что не заметил, что идет кровь. А когда Шепелев поинтересовался, что кроссовки делают на люстре, то снова получил невнятный ответ. «Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь», — процитировал наследника телеведущий.

«Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа „не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли“. Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания», — рассказал он.

Теперь Дмитрий не знает что делать, так как своего сына он не наказывает. По словам мужчины, он просто переводит все в шутку или спокойно объясняет, как надо делать. Возлюбленный Фриске не понимает, что сподвигает ребенка на вранье. Он попросил советов у поклонников. Мамы, которые сталкивались с подобными случаями, попросили телеведущего не волноваться. Они отметили, что если мальчик врет по мелочам не из-за страха быть наказанным, значит он нормально развивается и уже знает, что хорошо, а что плохо.

А вы ловили своих детей на лжи? 

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Тяготы отцовства: Шепелев поймал шестилетнего сына на вранье
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