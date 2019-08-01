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Наталья Карпович рассказала, почему рассталась с третьим мужем

Спортсменка закрутила роман со своим тренером Николаем Кибкало, но не смогла сберечь любовь.

Наталья Карпович рассказала, почему рассталась с третьим мужем
Карпович рассталась с третьим супругом/instagram.com/n_n_karpovich/

Экс-депутат Государственной думы и известная спортсменка Наталья Карпович стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о четырнадцати совместных годах жизни со своим тренером, а в последствии супругом Николаем Кибкало. По ее словам, первые шесть лет они были просто друзьями. Кибкало даже отпускал ее на свидания с другими мужчинами.

Наталья Карпович. Фото
Карпович много лет жила с тренером Кибкало/instagram.com/n_n_karpovich/

«Коля был моим секундантом на чемпионате России по боксу. Мне нужна была победа на этом турнире. Я выиграла во втором раунде у своей соперницы, но при этом у меня не было ни техники, ни тактики. После того боя он сказал, что будет меня тренировать. В итоге через шесть лет мы стали мужем и женой», — заявила Наталья Карпович.

Бывший депутат рассказала, как в один прекрасный момент они поняли, что не могут друг без друга. Они стали одним целым и любой посторонний человек, который мог бы ворваться их жизнь, был бы для них помехой. «Я купила обручальные кольца. В одном ресторанчике встала на колено и прокричала: «Станьте моим мужем!» Он, конечно, согласился. Свадьба у нас была на ринге. От Коли я родила дочь Аню», — рассказала спортсменка.

Впрочем, и этот третий брак звезды распался. «В какой-то момент мы поняли, что наши отношения зашли в тупик. Закончилась определённая глава жизни. Я хотела учиться дальше, а он нет. Как мужчина и женщина мы больше не могли идти вместе. При этом мы и сейчас в прекрасных отношениях. Он стал крестным отцом моего следующего ребёнка. Мы вообще с ним не делим всех наших детей на своих и чужих. Коля прекрасный человек, на которого я всегда могу положиться, — заявила Карпович.

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Александр КибкалоНаталья КарповичПрограмма "Судьба человека"

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Наталья Карпович рассказала, почему рассталась с третьим мужем
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