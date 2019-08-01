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Наталья Карпович не смогла спасти второго мужа от рака

По словам спортсменки, супруг ее буквально боготворил.

Наталья Карпович не смогла спасти второго мужа от рака
Карпович не смогла спасти второго мужа/instagram.com/n_n_karpovich/

Экс-депутат Государственной Думы и известная спортсменка Наталья Карпович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как боролась за жизнь своего второго мужа Сергея Йебога. Она считает его до сих пор главным мужчиной в своей жизни.

Наталья Карпович. Фото
Второй муж Натальи Карпович скончался от рака/instagram.com/n_n_karpovich/

«Такие люди встречаются очень редко. Он буквально меня боготворил. Считал всегда самой умной и красивой. Причем при первой встрече он не произвел не меня какого-то впечатления. Мне он показался низеньким, шепелявым. Но уже через месяц я вышла за него замуж. Все развивалось стремительно. Через год у нас родился сын, а еще через год Сережа умер», — заметила Карпович.

По ее словам, супруг был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Болезнь развивалась стремительно. Врачи поставили ему четвертую степень рака. «Последние полгода я боролась за его жизнь. Мы делали прямое переливание крови – у нас оказалась одна группа. Муж не хотел быть для меня обузой», — сказала она.

Карпович вспомнила, что незадолго до смерти потратила огромные деньги на покупку титановых часов для мужа, о которых он долго мечтал. Ей хотелось сделать ему приятное. «Он понимал, что умирает, но не хотел уйти из жизни при мне. Я отвезла его в больницу и отлучилась на полдня. Он сел на кровать и у него остановилось сердце», — вспомнила спортсменка один из самых страшных дней в своей жизни.

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Наталья КарповичПрограмма "Судьба человека"Сергей Йебог

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Наталья Карпович не смогла спасти второго мужа от рака
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