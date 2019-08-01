Наталья Карпович не смогла спасти второго мужа от рака

Экс-депутат Государственной Думы и известная спортсменка Наталья Карпович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как боролась за жизнь своего второго мужа Сергея Йебога. Она считает его до сих пор главным мужчиной в своей жизни.

«Такие люди встречаются очень редко. Он буквально меня боготворил. Считал всегда самой умной и красивой. Причем при первой встрече он не произвел не меня какого-то впечатления. Мне он показался низеньким, шепелявым. Но уже через месяц я вышла за него замуж. Все развивалось стремительно. Через год у нас родился сын, а еще через год Сережа умер», — заметила Карпович.

По ее словам, супруг был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Болезнь развивалась стремительно. Врачи поставили ему четвертую степень рака. «Последние полгода я боролась за его жизнь. Мы делали прямое переливание крови – у нас оказалась одна группа. Муж не хотел быть для меня обузой», — сказала она.

Карпович вспомнила, что незадолго до смерти потратила огромные деньги на покупку титановых часов для мужа, о которых он долго мечтал. Ей хотелось сделать ему приятное. «Он понимал, что умирает, но не хотел уйти из жизни при мне. Я отвезла его в больницу и отлучилась на полдня. Он сел на кровать и у него остановилось сердце», — вспомнила спортсменка один из самых страшных дней в своей жизни.