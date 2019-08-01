ЗВЕЗДЫ

Дочка-принцесса: наследница Орбакайте устроила забавное соревнование с подружкой

Дочка Аллы Пугачевой разместила у себя в Instagram художественное видео с участием 7-летней Клавдии.

Дочка-принцесса: наследница Орбакайте устроила забавное соревнование с подружкой
Кристина Орбакайте организовала соревнование между дочкой и ее подружкой ФОТО: www.instagram.com/orbakaite_k

Дочка Кристины Орбакайте не из тех, кто скучает и ждет, когда ее будут развлекать. Недавно Клавдия вместе с подружкой Настей устроили настоящее соревнование. Звездная мама не могла пропустить такое и сняла, по сути, настоящее кино.

Занятное видео Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram. Одним словом, если настроение соответствует погоде, то стоит потратить три минуты на просмотр ролика.

На реквизит, постановку и антураж певица не скупилась: девчонки выясняют, кто лучшая принцесса, соревнуются в кулинарном мастерстве и художественных способностях.

Победила, конечно же, дружба, что пришлось по душе подписчикам. Многие отмечают, что «у детей адекватных родителей всегда побеждает дружба».

А еще уверяют, что «Клава артистичная! Вся в маму!!».

Ранее Кристина Орбакайте продемонстрировала шикарную фигуру. В свои 48 лет певица обладает рельефными мышцами и может похвастаться отличной фигурой, пишет сайт argumenti.ru.

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Кристина Орбакайте

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Дочка-принцесса: наследница Орбакайте устроила забавное соревнование с подружкой
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