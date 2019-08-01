Дочка-принцесса: наследница Орбакайте устроила забавное соревнование с подружкой

Дочка Кристины Орбакайте не из тех, кто скучает и ждет, когда ее будут развлекать. Недавно Клавдия вместе с подружкой Настей устроили настоящее соревнование. Звездная мама не могла пропустить такое и сняла, по сути, настоящее кино.
Занятное видео Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram. Одним словом, если настроение соответствует погоде, то стоит потратить три минуты на просмотр ролика.
На реквизит, постановку и антураж певица не скупилась: девчонки выясняют, кто лучшая принцесса, соревнуются в кулинарном мастерстве и художественных способностях.
Победила, конечно же, дружба, что пришлось по душе подписчикам. Многие отмечают, что «у детей адекватных родителей всегда побеждает дружба».
А еще уверяют, что «Клава артистичная! Вся в маму!!».
Ранее Кристина Орбакайте продемонстрировала шикарную фигуру. В свои 48 лет певица обладает рельефными мышцами и может похвастаться отличной фигурой, пишет сайт argumenti.ru.