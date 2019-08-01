Елизавета II сделает Меган Маркл «душевный» подарок

Герцогине Сассекской на этих выходных исполняется 38 лет.

В воскресенье, 4 августа Меган Маркл исполнится 38 лет. Для нее эта дата станет по-настоящему особенной. Во-первых, она впервые отметит именины в качестве матери, а во-вторых, королева собирается оказать ей особую честь.

Чтобы отметить день рождения жены внука, Елизавета II собирается устроить праздничное чаепитие в замке Балморал, расположенном в Шотландии. В распоряжение Меган и Гарри предоставят собственное крыло резиденции.

«Королева и принц Филипп обожает пару и, разумеется, их правнука Арчи, поэтому пригласили их погостить на несколько дней в Балморал», — рассказал источник.

больше по теме Меган Маркл рассекретила свой любимый напиток Герцогиня так и не привыкла к классическому английскому чаю.

То, что герцогине Сассекскую прислали приглашение в Шотландию, большая честь, утверждает источник.

«Они отметят день рождения Меган чаепитием и повара по этому случаю испекут торт. Меган, как герцогиня, может получить все, что душе угодно, но королева решила сделать ей очень особенный подарок», — продолжил инсайдер.

«Не секрет, что Балморал — любимый дом Ее Величества, поэтому это приглашение является по-настоящему ценным и душевным», — цитирует источник Express.