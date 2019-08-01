ЗВЕЗДЫ

Солистка группы IOWA призналась, что не может забеременеть уже десять лет

Как оказалось, это единственное что печалит певицу и ее супруга гитариста.

Солистка группы IOWA призналась, что не может забеременеть уже десять лет
Катя Иванчикова и ее муж Леонид. фото: instagram.com/katya_iowa/

Группа IOWA из Белоруссии несколько лет назад завоевала сердца россиян своим хитом «Маршрутка», который звучал буквально за каждым углом. Его солисткой является простая девушка из небольшого городка Чаусы Могилевской области Катя Иванчикова. В свое время она даже представить не могла, что станет знаменита. Свою любовь девушка встретила после телепроекта «Звездный дилижанс» и участия в мюзикле «Пророк».

В звездной тусовке Катя познакомилась с рокером Лёней Терещенко. Он тогда собирался со своей группой Carpen Dies поехать в США, но из страны его не выпустили и коллектив распался. Встречала гитариста с молодой певицей оказалась судьбоносной. Они стали жить вместе и создали группу IOWA.

Недавно в интервью Иванчикова призналась, что предложения руки и сердца ждал семь лет. Когда девушка уже перестала думать о браке, Леонид настиг ее с букетом красных роз в торговом центре и сделал предложение.

Свадьбу влюбленные организовали в Карелии в 2016 году.

«Мы решили сделать такую сказку, вдали от дома, чтобы никто не убежал, потому что у всех дела, работа, и если ты уже смог туда приехать, то придется остаться на три — четыре дня. В первый день мы обвенчались в старой церкви Лумиваара, а второй посвятили родне», — рассказала певица.

Вот уже 10 лет они счастливы вместе. За это время Катя и Леня поссорились один раз из-за сбежавшей кошки, за которой девушка не уследила. Печалит молодых людей лишь то, что они не могут завести ребенка. За минувшие годы все попытки Иванчиковой забеременеть так и не увенчались успехом, но сдавать супруги не намерены, об этом пишет EG.ru.

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беременность и родыгруппа IOWAзвездные семьиКатя Иванчикова

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Солистка группы IOWA призналась, что не может забеременеть уже десять лет
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