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Хулиганское фото: Собчак запечатлела себя с рогами

Либо это стеб над Шнуровым, либо художественный жест. В любом случае, светская львица играет в эпатаж.

Хулиганское фото: Собчак запечатлела себя с рогами
Ксения Собчак/https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак, которую всегда отличала нестандартность поведения, удивила даже своих ко многому привыкших поклонников. Телеведущая опубликовала странное фото, на котором она предстала в стильных очках с блеклыми стеклами, превращающими лицо в «слепую» маску. Деталь интерьера позади Ксении украшает ее голову рогами.

Философский посыл Ксения Анатольевна объяснила и словами, процитировав отрывок из книги братьев Стругацких «Град обреченный».

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них» — подписала снимок телеведущая в Instagram.

Возможно, Собчак намекает на борьбу со Шнуровым. Он стал последней «жертвой» светской львицы. Ксения упрекнула его в том, что он потерял себя и творческий потенциал после того, как ушел от бывшей супруги Матильды.

Ксения и Матильда, как известно, подруги, поэтому экс-кандидат в президенты посчитала своим долгом вступиться за нее. Между Собчак и Сергеем завязалась публичная перепалка, продолжением которой могло стать и это фото Собчак. Во-первых, образ Шнурова неотделим от очков, а во-вторых, по слухам, причиной развода с Матильдой, якобы стала ее измена, символом которой всегда были рога.

Если все это так, поступок Ксении иначе как хулиганством не назвать. Но и таким поступком она остается верна себе. Ранее в Instagram ведущая сама себя назвала хулиганкой.

«Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист.  Я хулиганка. И это основное, что меня определяет. Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать», — призналась Ксения.

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Ксения СобчакСергей Шнуров

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Хулиганское фото: Собчак запечатлела себя с рогами
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