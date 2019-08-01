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Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова

По словам актрисы, такой союз имел бы право на существование.

Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова
Бледанс вышла бы замуж за Киркорова/globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены. Как считает звезда, такой союз имеет право на существование. «В нашем возрасте уже есть дети. Они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Что касается секса, то не все семейные пары на нем помешаны», — сказала Эвелина Бледанс.

Филипп Киркоров. Фото
Бледанс нравится Киркоров/globallookpress.com

Актриса вспомнила, что совсем недавно поп-король приезжал в Крым на детский кинофестиваль «Алые паруса». Причем ради него задержали начало концерта. Дело в том, что Киркоров опаздывал. Когда он приехал, то рассказал, что попал в жуткую пробку. Артист в какой-то момент просто не выдержал и пошел пешком к гостям праздника, которые его порядком заждались.

По словам Бледанс, Киркоров, как правило, после выступлений сразу уезжает. Однако в этот раз все было по-другому. С Эвелиной он отправился на ужин, а затем провел вместе с ней три дня. За это время они вдоволь пообщались.

Бледанс отметила, что от Крыма она не устает. Все потому, что здесь ее родина. Также в Крыму очень нравится ее особенному ребенку Семе. Недавно мальчик прошел курс из десяти сеансов дельфинотерапии. Он был в полном восторге и даже не плакал, сообщает портал «СтарХит».

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КрымФилипп КиркоровЭвелина Блёданс

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Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова
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