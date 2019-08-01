Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены. Как считает звезда, такой союз имеет право на существование. «В нашем возрасте уже есть дети. Они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Что касается секса, то не все семейные пары на нем помешаны», — сказала Эвелина Бледанс.

Актриса вспомнила, что совсем недавно поп-король приезжал в Крым на детский кинофестиваль «Алые паруса». Причем ради него задержали начало концерта. Дело в том, что Киркоров опаздывал. Когда он приехал, то рассказал, что попал в жуткую пробку. Артист в какой-то момент просто не выдержал и пошел пешком к гостям праздника, которые его порядком заждались.

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По словам Бледанс, Киркоров, как правило, после выступлений сразу уезжает. Однако в этот раз все было по-другому. С Эвелиной он отправился на ужин, а затем провел вместе с ней три дня. За это время они вдоволь пообщались.

Бледанс отметила, что от Крыма она не устает. Все потому, что здесь ее родина. Также в Крыму очень нравится ее особенному ребенку Семе. Недавно мальчик прошел курс из десяти сеансов дельфинотерапии. Он был в полном восторге и даже не плакал, сообщает портал «СтарХит».