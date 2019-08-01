Брежнева поделилась снимком бабушки, на которую сильно похожа

Близкой родственницы исполнительницы, к сожалению, уже нет в живых.

Певица Вера Брежнева в сторис Instagram разместила снимок своих близких родственников. «Бабушки и дедушки уже нет в живых, но фото хранят память», — подписала фотографию яркая исполнительница. Надо отметить, что Брежнева очень сильно похожа на свою родственницу, которую, кстати, также звали Вера.

Про бабушку и дедушку исполнительницы информации нет, а вот про родителей звезды имеются кое-какие факты. К примеру, ее отец Виктор Галушка работал инженером на Приднестровском химическом заводе. Он ушел из жизни в 2015 году. Мать Веры Брежневой трудилась много лет на том же заводе. Она окончила медицинское училище. Кстати, певица несколько лет назад покупала родителям квартиру в Борисполе недалеко от Киева.

Отметим, что Вера Брежнева несколько дней назад взбудоражила общественность снимком своей 18-летней дочери Сони Киперман. На фотографии, которая привлекла пользователей, девушка лежит на кровати в халатике. Судя по всему, дочь Веры Брежневой приняла участие в откровенной фотосессии.

Соня Киперман много лет назад перебралась в США. В Америке девушка получает образование. В июне Соня окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем успешно поступила в престижный университет в Калифорнии.