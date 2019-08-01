ЗВЕЗДЫ

Марина Юдашкина показала стильно одетых внуков в аэропорту

Вернувшись с юбилея Игоря Крутого, отгремевшего в турецком Бодруме, 60-летняя жена модельера поспешила отправиться с наследниками на отдых.

Марина Юдашкина показала стильно одетых внуков в аэропорту
Марина Юдашкина/instagram.com/marinayudashkina/

Супруга знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина Марина — нежная и заботливая бабушка, которая души не чает в своих внуках, 3-летнем Анатолии и годовалом Аркадии. Страничка Марины в соцсети пестрит кадрами с малышами: с ними бабушка то идет по грибы, то играет в саду. Как оказалось, не отпускает от себя любимых внуков супруга Юдашкина и на отдыхе.

Побывав с супругом на дне рождения композитора Игоря Крутого в Турции, она сообщила что отправляется с малышами в отпуск.

Марина опубликовала в Instagram фото, сделанное в аэропорту, на котором она держит мальчиков за руки.

«В отпуск с Анатолькой и Аркашей», — подписан трогательный снимок. Его автор — Галина, мама малышей. Наверняка она также отправляется в путешествие. Какую страну дамы выбрали для отпуска, пока не сообщатся. Вся тройка выглядит очень стильно и свежо в дорожных образах: на бабушке и внуках джинсовые курточки, белые кроссовки, на мальчиках одинаковой расцветки брюки.

Напомним, Валентин Юдашкин, который моложе жены на 5 лет, состоит в браке с Мариной уже 31 год. У пары только одна дочь, 29-летняя Галина. После рождения детей Галина удивила интернет-общественность тем, насколько быстро ей удалось войти в прежнюю форму. Кстати, Галина начала приобщать к спорту и занятиями фитнесов и свою маму.

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Валентин Юдашкиндети звездзвездные детиИгорь КрутойМарина Юдашкина

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Марина Юдашкина показала стильно одетых внуков в аэропорту
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