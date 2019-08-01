Певцов поздравил верующих с праздником Серафима Саровского

1 августа православный мир отмечает один из больших религиозных праздников — День памяти преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых в России святых. О событии напомнил на своей странице в Instagram актер Дмитрий Певцов.

Он поздравил всех с праздником и разместил фото иконы с ликом святого, а в комментариях привел слова о Саровском святителя Иоанна Шанхайского: «Преподобный Серафим звал всех к покаянию и к исправлению жизни, и личной, и общественной. Хоть и тяжел этот путь, но угодник Божий поможет идти им».

В интервью Певцов всегда подчеркивает, что является глубоко верующим человеком и старается жить по заповедям Божьим. Даже в представлении в Instagram он лишь в конце пишет, что он актер, а в начале указано: «православный россиянин». 11-летнего сына Елисея Певцов старается воспитывать верующим человеком и в православных традициях. На летних каникулах Дмитрий возил Елисея в Валаамский монастырь.

Напомним, Серафим Саровский —иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II.

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году, а 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. Считается, что, если просить Святого Серафима Саровского о заступничестве, он обязательно поможет и жизнь изменится к лучшему.