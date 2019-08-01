ЗВЕЗДЫ

«Девочка-амфибия»: Лиза Галкина показала шоу в бассейне

Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала мастерское владение ластами.

«Девочка-амфибия»: Лиза Галкина показала шоу в бассейне
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

5-летняя Лиза Галкина не устает удивлять публику не только многочисленными талантами, но и поразительной для столь маленькой девочки смелостью. В Сети появился ролик, на котором Лиза плавает в ластах и маске под водой на дне бассейна, рассекая водное пространство настолько активно и напористо, что папа Максим не мог удержаться и зааплодировал наследнице, как только она появлялась над поверхностью воды.

«Как я?» — кокетливо вопрошала Лиза, выныривая и явно ожидая комплиментов, на которые, конечно, Галкин не поскупился.

Подписчики также не остались в стороне: «Родители молодцы, что развивают таланты дочки», «Превосходное шоу», «Русалка», «Девочка-амфибия», «Отлично, малышка!» — похвалили юную пловчиху пользователи Сети.

Кстати, своими многочисленными способностями Лиза удивляет не только своих поклонников в Сети, но и маму, Аллу Борисовну Пугачеву. Когда актер и режиссер Олег Меньшиков брал у Примадонны интервью (оно опубликовано на youtube-канале Меньшикова), он задал ей вопрос, что она думает о талантах своей дочери и кем, Лиза, как она считает, станет в будущем, Пугачева лишь руками развела и сказала: «Ну, не знаю даже, может, кем-то вроде Бриджит Бардо».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаОлег Меньшиков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Девочка-амфибия»: Лиза Галкина показала шоу в бассейне
Интересно?
Поделись с друзьями: