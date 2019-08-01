«Девочка-амфибия»: Лиза Галкина показала шоу в бассейне

5-летняя Лиза Галкина не устает удивлять публику не только многочисленными талантами, но и поразительной для столь маленькой девочки смелостью. В Сети появился ролик, на котором Лиза плавает в ластах и маске под водой на дне бассейна, рассекая водное пространство настолько активно и напористо, что папа Максим не мог удержаться и зааплодировал наследнице, как только она появлялась над поверхностью воды.

«Как я?» — кокетливо вопрошала Лиза, выныривая и явно ожидая комплиментов, на которые, конечно, Галкин не поскупился.

Подписчики также не остались в стороне: «Родители молодцы, что развивают таланты дочки», «Превосходное шоу», «Русалка», «Девочка-амфибия», «Отлично, малышка!» — похвалили юную пловчиху пользователи Сети.

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Кстати, своими многочисленными способностями Лиза удивляет не только своих поклонников в Сети, но и маму, Аллу Борисовну Пугачеву. Когда актер и режиссер Олег Меньшиков брал у Примадонны интервью (оно опубликовано на youtube-канале Меньшикова), он задал ей вопрос, что она думает о талантах своей дочери и кем, Лиза, как она считает, станет в будущем, Пугачева лишь руками развела и сказала: «Ну, не знаю даже, может, кем-то вроде Бриджит Бардо».