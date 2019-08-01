ЗВЕЗДЫ

Стало известно, почему Том Круз бросил дочь

Ключевую роль в этом снова сыграла вера звезды.

Стало известно, почему Том Круз бросил дочь
ТОМ КРУЗ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сайентолог и автор книги «Сайентология убивает» Саманта Доминго пролила свет на одну из голливудских загадок, связанных с именем Тома Круза, почему он фактически бросил, перестав общаться, родную дочь Сури. Как известно, знаменитый актер — ярый приверженец этой церкви, и ему запрещено общаться с подростком, поскольку она к этой церкви не принадлежит.

Эксперт пояснила – все члены церкви верят в реинкарнацию. И потому Сури, которую актеру родила Кэти Холмс, это не его ребенок, а духовная сущность в образе дочери. Косвенно подтверждает это утверждение и тот факт, что со своими приемными детьми, 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором, звезда общается весьма тесно. Оба старших ребенка – сайентологи, пишет Radar Оnline.

На это сообщение критически отреагировали представители церкви. Они назвали утверждения своей бывшей коллеги выдумками, которые выставляют сайентологов и их практики в ложном свете.

Напомним, несколько месяцев назад американские СМИ сообщали о том, что Том Круз запретил своему старшему сыну Коннору звать на свадьбу Николь Кидман. Причина тоже крылась в вере звезды. И, по слухам, парень не посмел даже ослушаться отца.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

верадочьКэти ХолмсНиколь КидманТом Круз

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно, почему Том Круз бросил дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: