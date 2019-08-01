Стало известно, почему Том Круз бросил дочь

Ключевую роль в этом снова сыграла вера звезды.

Бывший сайентолог и автор книги «Сайентология убивает» Саманта Доминго пролила свет на одну из голливудских загадок, связанных с именем Тома Круза, почему он фактически бросил, перестав общаться, родную дочь Сури. Как известно, знаменитый актер — ярый приверженец этой церкви, и ему запрещено общаться с подростком, поскольку она к этой церкви не принадлежит.

Эксперт пояснила – все члены церкви верят в реинкарнацию. И потому Сури, которую актеру родила Кэти Холмс, это не его ребенок, а духовная сущность в образе дочери. Косвенно подтверждает это утверждение и тот факт, что со своими приемными детьми, 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором, звезда общается весьма тесно. Оба старших ребенка – сайентологи, пишет Radar Оnline.

На это сообщение критически отреагировали представители церкви. Они назвали утверждения своей бывшей коллеги выдумками, которые выставляют сайентологов и их практики в ложном свете.

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Напомним, несколько месяцев назад американские СМИ сообщали о том, что Том Круз запретил своему старшему сыну Коннору звать на свадьбу Николь Кидман. Причина тоже крылась в вере звезды. И, по слухам, парень не посмел даже ослушаться отца.