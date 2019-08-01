Анна Хилькевич задумалась о выборе школы для своей дочки

Звездная мама признается, что перед ней стоит сложный выбор, куда именно направить в скором будущем 3-летнюю Ариану.

Звезда «Универа» Анна Хилькевич задумалась о будущем образовании для свой дочки. И хотя девочке еще нет четырех лет, мама начала мониторить образовательные учреждения.

Выбор оказался не из простых: отдать девочку в школу с крепкой образовательной базой, выбрать музыкальную школу или сделать упор на духовное развитие ребенка.

«Хоть Моей Ариаше ещё только 4 в этом году, но я уже думаю в какую школу ее отдать», — делится своей головоломкой Хилькевич.

Пока звезда склоняется к тому учреждению, где будут раскрывать духовным мир девочки, делать ее личность более гармоничной. «Школа, в которую дети не идут, потупив взор на свои ботиночки, а бегут с горящими глазами», — рассуждает Анна.

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Кстати, многие подруги Хилькевич вовсе не планируют отдавать своих детей в российские школы. Они выбирают иностранные учебные заведения на Бали, во Франции и других странах, чтобы упростить их дальнейшее поступление в лучшие университеты мира.

«По мне выпускники из ВШЭ (которая, между прочим, вошла в топ-100 лучших вузов мира), МГУ, МГИМО или Плешки легко могут посоревноваться с выпускниками других международных вузов! Но об этом нам пока рано думать, фух», — подводит итог своим рассуждениям актриса.

Ранее актриса Анна Хилькевич опубликовала фото в бикини и написала, что она сейчас отдыхает на Майорке. Поклонники оценили стройную фигурку замужней Хилькевич, воспитывающей двух дочек, пишет сайт argumenti.ru.