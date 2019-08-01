«Я ничего не предпринимала»: экс-супруга Якубовича высказалась об уходе мужа

Сейчас любимец публики и бессменный ведущий «Поля чудес» счастливо женат в третий раз.

Всенародно любимый Леонид Якубович недавно отметил свой 74-й день рождения. О личной жизни бессменного ведущего «Поля чудес» говорят редко.

Мало кто знает, что Леонид Аркадьевич был женат три раза. Его близкий друг Константин Шрейбер рассказывал, что первый брак принес только разочарование, девушка разбила сердце супругу, и он долгое время не мог даже смотреть на женский пол.

Второй супругой Леонида Аркадьевича стала солистка ансамбля «Горожане» Галина Антонова. Она покорила Якубовича своим талантом и обаянием. Влюбленные поженились, а в 1973 году родился сын Артем.

Позже Антонова признавалась, что было непросто: случались ссоры, обиды, порой не было денег.

В какой-то момент супруги перебрались в Ивановскую область, в столицу вернулись только после того, как поступило предложение вести «Поле чудес».

Жизнь начала постепенно налаживаться и вместе с известностью у ведущего появились толпы поклонниц. Этот факт супруга переносила с трудом, отношения дали трещину.

Окончательно семейная жизнь рухнула, когда в жизни Якубовича возникла Марина Видно, работавшая в то время в рекламном отделе канала «ВИД».

Девушка была моложе телеведущего на 18 лет, но это не помешало отношениям.

Антонова знала об увлечении мужа, но ничего не предпринимала.

«Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую, хотя все и так знали… Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла», – цитирует StarHit вторую супругу Якубовича.

После развода Леонид Аркадьевич связал свою жизнь с Мариной Видно, которая в 1998 году подарила ему дочку Варвару, пишет сайт Dni.ru.