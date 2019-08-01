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Саша Савельева потратила в ресторане почти шесть тысяч рублей

Певица показала, какие блюда она отведала в питейном заведении.

Саша Савельева потратила в ресторане почти шесть тысяч рублей
Саша Савельева сходила в ресторан/globallookpress.com

Певица Саша Савельева в сторис Instagram поделилась счетом из ресторана, в котором она недавно побывала. Надо сказать, что звезда ни в чем себе не отказывала. Среди блюд, которые она отведала, значатся следующие: карпаччо из говядины, спагетти болоньезе, спагетти с кальмарами, ризотто с белыми грибами, фокачча с соусом песто, салат со свеклой и козьим сыром, брускетта с паштетом из индейки. Особенно звезду позабавил чай «без грибов». В итоге Саша Савельева заплатила 5 640 рублей.

Чек Саши Савельевой в ресторане. Фото
Саша Савельева сходила в ресторан/instagram.com/sasha_savelieva/

Отметим, что не так давно Саша Савельева впервые стала мамой. Она родила сына от актера Кирилла Сафонова. Сейчас исполнительница, которая стала широко известна общественности после выступлений в группе «Фабрика», все свободное время уделяет Леону. Именно так они с супругом решили назвать ребенка. Кстати, у мужа Савельевой есть взрослая дочь от предыдущего брака.

Роды Саши Савельевой проходили в одном из перинатальных центров столицы. Звезду не сразу отпустили домой. Она провела чуть больше времени в клинике. Врачи хотели убедиться, что с ребенком исполнительницы все нормально.

В ближайшее время Саша Савельева должна вернуться на сцену. Ранее она отмечала, что решила отправиться в сольное плавание. Причем первое время звезда не будет брать огромных денег за свои концерты и корпоративы. Ценник за 45-минутное выступление будет составлять примерно десять тысяч евро.

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Тэги:

группа "Фабрика"Кирилл СафоновСаша Савельева

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Саша Савельева потратила в ресторане почти шесть тысяч рублей
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