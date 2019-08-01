Эмма Уотсон опубликовала раритетный снимок с Джоан Роулинг

Актриса дружит с создательницей серии книг о «Гарри Поттере» уже 20 лет.

29-летняя Эмма Уотсон, широко известная зрителям по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, оригинально поздравила с 54-м днем рождения создательницу этого юного волшебника, писательницу Джоан Роулинг.

Актриса опубликовала в своем Instagram раритетное фото с костюмированной хеллоуинской вечеринки прошлого года, где она вместе с именинницей и актрисой из «Гарри Поттера» Эванной Линч, сыгравшей Полумну Лавгуд, позируют в образах героинь фэнтези-фильмов.

«Сексуальные и пугающие! Ты в ударе. Лучи любви Джоан. С днем рождения! Дополнительные очки Эванне за совершенную кошечку», – подписала Уотсон снимок.

Трогательный кадр стал сюрпризом для Эванны. «Ааа, я не знала о существовании этого фото», – написала актриса в комментариях.

Уотсон до сих пор дружит со многими участниками проекта «Гарри Поттера», включая, несмотря на разницу в возрасте, и с Роулинг. Они познакомились 20 лет назад, когда Эмме было всего 9 лет, и на протяжении 10 лет съемок восьми частей фэнтези-саги тесно общались во время работы на площадке.

Также Уотсон близко дружит с Томом Фелтоном, сыгравшем в саге о юном волшебнике Драко Малфоя. Они часто встречаются во время вечеринок с общими друзьями и даже ездят на совместный отдых. Но это просто дружба, Фелтон встречается с актрисой Оливией Гордон, а Уотсон – с бизнесменом Бренданом Уолласом.