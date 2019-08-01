Волочкова на отдыхе похвасталась новым кольцом с изумрудом

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram похвасталась красивым презентом от загадочного незнакомца. Он подарил танцовщице кольцо с изумрудом.

«Побывала в отеле у Марины, где была два года назад. А тут сюрприз. Добрый человек решил подарить кольцо с изумрудом. Просто так. Красивый жест, правда?» — спросила Волочкова своих подписчиков. При этом комментарии она по-прежнему для них не открывает.

Отметим, что несколько дней назад балерина в обществе своего возлюбленного отправилась отдыхать в Грецию на частную виллу. Звезда рассказывала, что ее друзья забили весь холодильник салатными листьями, потому что они прекрасно знают, что балерина практически ничего не ест. Она старается поддерживать форму, чтобы с легкостью делать в том числе и свои знаменитые шпагаты.

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Добавим, что не так давно балерина выкладывала видеозапись. С любимым человеком она вышла в открытое море на катере. Звезда отмечала, что прекрасно себя чувствует на курорте. Причем танцовщица взяла билет в один конец. Когда она вернется в Россию, неизвестно.

Кстати, ранее Волочкова рассказывала, что не далеко тот день, когда она выйдет замуж. Правда, точных сроков она не обозначала.