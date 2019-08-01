ЗВЕЗДЫ

Волочкова на отдыхе похвасталась новым кольцом с изумрудом

Балерина была несказанно рада неожиданному подарку от некоего «доброго человека» на курорте.

Волочкова на отдыхе похвасталась новым кольцом с изумрудом
Волочковой подарили красивое кольцо/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram похвасталась красивым презентом от загадочного незнакомца. Он подарил танцовщице кольцо с изумрудом.

«Побывала в отеле у Марины, где была два года назад. А тут сюрприз. Добрый человек решил подарить кольцо с изумрудом. Просто так. Красивый жест, правда?» — спросила Волочкова своих подписчиков. При этом комментарии она по-прежнему для них не открывает.

Отметим, что несколько дней назад балерина в обществе своего возлюбленного отправилась отдыхать в Грецию на частную виллу. Звезда рассказывала, что ее друзья забили весь холодильник салатными листьями, потому что они прекрасно знают, что балерина практически ничего не ест. Она старается поддерживать форму, чтобы с легкостью делать в том числе и свои знаменитые шпагаты.

Добавим, что не так давно балерина выкладывала видеозапись. С любимым человеком она вышла в открытое море на катере. Звезда отмечала, что прекрасно себя чувствует на курорте. Причем танцовщица взяла билет в один конец. Когда она вернется в Россию, неизвестно.

Кстати, ранее Волочкова рассказывала, что не далеко тот день, когда она выйдет замуж. Правда, точных сроков она не обозначала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаГрециялюбимый человек

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова на отдыхе похвасталась новым кольцом с изумрудом
Интересно?
Поделись с друзьями: