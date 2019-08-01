Безруков поделился снимком из Сочи с трехлетней дочкой на руках

Актер заявил, что ему удалось выбраться на четыре дня на Черное море.

Народный артист России Сергей Безруков в Instagram опубликовал очень трогательный кадр. На снимке известный актер сидит на стуле на берегу Черного моря и держит на руках свою трехлетнюю дочь Марию, которая родилась от брака с кинорежиссером Анной Матисон. Фотография получилась очень душевной.

«Сочи. Семья. Море. Хоть четыре дня, но полный релакс. Всем дорогим и хорошим доброе утро!» — заметил актер.

Ранее Сергей Безруков жаловался на сильную занятость. Он отмечал, что его семья отправилась на отдых, но он из-за большой загруженности лишен такой возможности. Сейчас, судя по всему, актер наконец-то сможет нормально отдохнуть от работы.

Добавим, что не так давно на канале «Россия-1» вышел повтор программы «Судьба человека», где главной героиней была бывшая супруга актера Ирина Безрукова, с которой он прожил 15 лет. В студии у Бориса Корчевникова она говорила, что отпустила Сергея Безрукова к другой женщине, потому что с ней ему лучше. Как сказала актриса, Безруков не ее собственность, а любовь в том и заключается, что нужно отпускать человека туда, где ему более комфортно.