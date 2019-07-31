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Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков поделился воспоминаниями из детства

Будущий шоумен любил лазать по деревьям и наблюдать за птицами.

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков поделился воспоминаниями из детства
Степан Меньщиков/instagram.com/stepanmen/

Как и любой мальчишка Степан Меньщиков в детстве был очень подвижным и страждущим приключений. О том до чего довело его излишнее любопытство в детстве, бывший участник телестройки  рассказал на своей странице в Instagram.

«Однажды в детстве я гостил у бабули в деревне, где на огороде стояла сухая черемуха, на которой ворона свила себе гнездо. В ней уже были птенцы – воронята. Я решил их поближе посмотреть и полез на дерево. Высота была приличная, и чем больше я приближался к гнезду, тем больше нервничала ворона», — написал шоумен.

В итоге сухой сук сломался под маленьким хулиганом, мальчик с криком полетел вниз. Нельзя сказать, что полет проходил нормально. Ведь приземляться вниз пацану пришлось с расстояния четырех метров! Да и посадка явно была не мягкой – внизу маленького Степу ждал сюрприз в виде большой мусорной кучи с пустыми консервными банками.

Свой пост про детство Степан завершил призывом беречь природу. И в самом деле – мальчишки не должны падать с деревьев в мусор.

А вы какие курьезы из детства вспоминаете сегодня? 

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Тэги:

"звездный дом"«Дом-2. Остров любви»«Дом-2»Степан Меньщиковшутка

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Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков поделился воспоминаниями из детства
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