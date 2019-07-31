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«Я весь чешусь»: Виторган опубликовал фото в «костюме» мумии

Актера плотно замотали в бинты, правда, здоровья ради.

«Я весь чешусь»: Виторган опубликовал фото в «костюме» мумии
Максим Виторган иронично пошутил над собой. Фото: Komsomolskaya Pravda

46-летний актер Максим Виторган выложил в Instagram фотографию, на которой он замотан в бинты, точно мумия.

«Готовлюсь на роль Ленина в мавзолее, — пошутил артист. — Ночью с Ленина снимают костюм, чтобы тело подышало. А вскоре будут выпускать на прогулки поразмять косточки. Вот тут я и пригожусь. Чтобы караул не расслаблялся. Приходите на меня посмотреть».

На самом деле Виторган прошел косметологическую процедуру в центре здоровья. По его словам, медики «перезапустили» его лимфо-дренажную систему, и после этого тело актера сильно чесалось. Почесаться мужчина не мог, так как был замотан, но все неудобства вытерпел. Центр, упомянутый актером, пользуется популярностью у его коллег. Ирина Пегова, Ольга Бузова и другие приезжали туда, чтобы пройти ряд процедур для похудения и улучшения состояния кожи.

Поклонники артиста от души посмеялись над снимком и предположили, что скоро Максима пригласят в очередной ремейк фильма «Мумия» — кастинг он практически прошел. Сам артист упоминал, что собирается в отпуск.

Напомним, к личной жизни Виторгана наблюдается повышенный интерес из-за приписываемых ему отношений с актрисой Нино Нинидзе.

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«Я весь чешусь»: Виторган опубликовал фото в «костюме» мумии
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