Александр Петров впервые появился на премьере фильма с новой пассией

Зрители, пришедшие на специальный показ фильма «Гив ми либерти» в московский музей «Гараж», обратили внимание на актерскую пару. Она тщательно старалась держаться в стороне и скрывалась от назойливых папарацци. Впрочем, не обратить на молодых людей внимание было сложно, ведь вместе пришли популярный актер Александр Петров и его новая пассия – 24-летняя Стася Милославская.

Как пишет WMJ.ru, молодые люди вели себя на показе скромно, стараясь не приближаться друг к другу близко и явно не афишируя отношения. Фотографам так и не удалось поймать их вместе в кадре, поскольку Петров отказался сниматься вместе Милославской.

Напомним, послужной список у актрисы небольшой, но зрителям она уже запомнилась по ролям в сериалах «Красные браслеты», «Конная полиция», «90-е. Весело и громко», «Дом Фарфора» и фильме «Коробка». Сплетники судачат, что именно ради Стаси Александр Петров оставил Ирину Старшенбаум. Напомним, пара была вместе на протяжении нескольких лет.