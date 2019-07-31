ЗВЕЗДЫ

Александр Петров впервые появился на премьере фильма с новой пассией

При этом пара наотрез отказалась позировать вместе.

Александр Петров впервые появился на премьере фильма с новой пассией
Александр Петров/Globallookpress.com

Зрители, пришедшие на специальный показ фильма «Гив ми либерти» в московский музей «Гараж», обратили внимание на актерскую пару. Она тщательно старалась держаться в стороне и скрывалась от назойливых папарацци. Впрочем, не обратить на молодых людей внимание было сложно, ведь вместе пришли популярный актер Александр Петров и его новая пассия – 24-летняя Стася Милославская.

Как пишет WMJ.ru, молодые люди вели себя на показе скромно, стараясь не приближаться друг к другу близко и явно не афишируя отношения. Фотографам так и не удалось поймать их вместе в кадре, поскольку Петров отказался сниматься вместе Милославской.

Напомним, послужной список у актрисы небольшой, но зрителям она уже запомнилась по ролям в сериалах «Красные браслеты», «Конная полиция», «90-е. Весело и громко», «Дом Фарфора» и фильме «Коробка». Сплетники судачат, что именно ради Стаси Александр Петров оставил Ирину Старшенбаум. Напомним, пара была вместе на протяжении нескольких лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актерактер ААлександр Петровактер Александр ПетровАлександр ПетровАнна СтаршенбаумАнна Старшенбаум и Алексей Бардуковбиография Анны СтаршенбаумИрина Старшенбаум

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Петров впервые появился на премьере фильма с новой пассией
Интересно?
Поделись с друзьями: