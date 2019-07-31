Демис Карибидис дал шутливый совет, как выбрать спелый арбуз

Резидент Comedy Club с присущей ему артистичностью рассказал, на что обратить внимание при покупке.

Демис Карибидис выбрал арбуз и заодно порадовал своих подписчиков в блоге искрометным юмором. В Instagram он выложил видеоролик, где изобразил кавказца на рынке.

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«Главное, чтобы у арбуза был хороший попка! Большой! Здесь все арбузы – плохой попка! И обязательно должен быть дзинь-дзинь. Видишь дзинь-дзинь? Значит спелий», — имитируя кавказский акцент, говорит в кадре знаменитый комик. В комментарии к видео Карибидис написал: «Астрахань рулит». Тем самым дав понять, что все-таки лучшие арбузы, на его взгляд, созревают в России.

Ролик актер записал в греческих Солониках, а позже выложил видеоотчет уже из другого государства – Америки, где он на улице случайно встретил русского и армянина. «Армяне есть везде», — глубокомысленно заметил комик. Свои эмоции по поводу посещения США комик выразил одним словом – «ноль».