Екатерина Андреева запечатлела «обитель эльфов» на леднике в Исландии

Для этого телеведущей пришлось совершить восхождение на гору.

Популярная телеведущая Екатерина Андреева продолжает свое путешествие по Исландии. На новом фото, опубликованном теледивой во время турпоездки, она стоит на утесе со своей подругой Катей, облаченная в альпинистское снаряжение.

«Взяли мы топорики, нацепили на ботинки «кошки» и пошли на ледник. А там эльфы ванны себе на вечер приготовили, суп из хрустальной воды наварили — ждут, когда люди с ледника, наконец, уйдут…» — написала Андреева под снимком.

Ведущая новостных выпусков добавила, что волшебный народ приоткрыл ей завесу тайны и даже разрешил снять видео, с условием, что тропинку к ним не она не станет раскрывать. Отснятый материал Екатерина обещала показать в скором времени.

«И стало мне понятно откуда вдохновение у режиссеров «Властелина Колец» и «Гарри Поттера» — тут сказки рождаются сами собой», — подытожила свой рассказ телеведущая.

Напомним, за день до этого она рассказала, как встретила «эльфийского» коня. Красивое животное позволило россиянке себя обнимать и гладить.