ЗВЕЗДЫ

Екатерина Андреева запечатлела «обитель эльфов» на леднике в Исландии

Для этого телеведущей пришлось совершить восхождение на гору.

Екатерина Андреева запечатлела «обитель эльфов» на леднике в Исландии
Екатерина Андреева в восторге от Исландии. Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look

Популярная телеведущая Екатерина Андреева продолжает свое путешествие по Исландии. На новом фото, опубликованном теледивой во время турпоездки, она стоит на утесе со своей подругой Катей, облаченная в альпинистское снаряжение.

«Взяли мы топорики, нацепили на ботинки «кошки» и пошли на ледник. А там эльфы ванны себе на вечер приготовили, суп из хрустальной воды наварили — ждут, когда люди с ледника, наконец, уйдут…» — написала Андреева под снимком.

Ведущая новостных выпусков добавила, что волшебный народ приоткрыл ей завесу тайны и даже разрешил снять видео, с условием, что тропинку к ним не она не станет раскрывать. Отснятый материал Екатерина обещала показать в скором времени.

«И стало мне понятно откуда вдохновение у режиссеров «Властелина Колец» и «Гарри Поттера» — тут сказки рождаются сами собой», — подытожила свой рассказ телеведущая.

Напомним, за день до этого она рассказала, как встретила «эльфийского» коня. Красивое животное позволило россиянке себя обнимать и гладить.

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горыЕкатерина АндрееваИсландия

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Екатерина Андреева запечатлела «обитель эльфов» на леднике в Исландии
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