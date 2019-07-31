Ольга Шелест поделилась пляжным фото с подросшими дочерьми

Ольга Шелест шесть лет состоит в браке с клипмейкером Алексеем Тишкиным, а знакомы они уже больше 20 лет. У влюбленных подрастают дочери: пятилетняя Муза и трехлетняя Айрис. Телеведущая, несмотря на свою занятость, стремится каждую свободную минуту проводить с наследницами. Отработав весной в Израиле на конкурсе «Евровидение» в качестве комментатора, она уехала в отпуск с семьей к океану.

больше по теме Ольга Шелест вслед за Брежневой примерила платье от дизайнера Игоря Чапурина Телеведущая получили множество комплиментов благодаря необычному наряду.

В соцсети Ольга делится снимками с отдыха. В конце июля она впервые за долгое время показала подросших дочерей. На снимке сама телеведущая позирует в черном слитном купальнике на побережье, а девочки обнимают ее с двух сторон. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитости. Однако сама Шелест не упустила возможности пошутить.

«Какое счастье — иметь детей, есть кем прикрыть целлюлит на фото в купальнике», — написала она.

Поклонники оценили юмор телеведущий. Они также отметили, что наследницы Ольги растут маленькими копиями своей мамы. «Ольга, как всегда в точку!», «Хорошо, что не я одна использую этот приёмчик», «Какая вы классная», «А девочки все в вас», «Какие хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее в интервью Шелест поделилась, что старается обеспечить детей разнообразными занятиями, чтобы они смогли выбрать то, что им по душе. При этом она не ставит цели вырастить вундеркиндов. Сама телеведущая не любит готовить, а вот без работы жить не может, поэтому расстраивается, когда у нее появляются перерывы.