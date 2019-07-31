Пожары в Сибири: Запашный призвал не винить спасателей в бездействии

По мнению дрессировщика, пожарные и так делают все, что могут.

Пожалуй, вряд ли кто из известных личностей отечественных кино и шоу-бизнеса остался в стороне от крупного ЧП в Сибири, где полыхают леса. Но некоторые из высказавшихся не просто призвали тушить огонь, а поделились иной точкой зрения на происходящее.

Например, ведущий программы «В мире животных», ученый-зоолог Николай Дроздов призвал не винить во всем отдельных людей, так как происходящее — отголосок смены климата, которая происходит по всей планете.

«Поколения людей загрязняли окружающую среду — отходы от работы крупных промышленных предприятий, выхлопные газы, не переработанный мусор. В Мировой океан ежегодно сбрасывают восемь миллионов тонн пластика. Природа нам отвечает», — считает профессор.

Дрессировщик Эдгар Запашный, в свою очередь, обратил внимание, что эмоциональные посты и лайки под ними не помогут в тушении пожаров — природу нужно было беречь раньше.

«Я надеюсь, что люди, которые не провели профилактику и допустили такой страшный пожар, будут наказаны, — высказался он. — Если говорить о том, что происходит в Instagram, — это просто хайп. Трагедия в Кемерово, когда многие знаменитости писали гневные посты и перепечатывали недостоверную информацию, нас ничему не научила».

Дрессировщик также отметил, что крупные пожары происходят по всему миру. Он привел в пример горевший в прошлом году Лос-Анджелес. Американские звезды не раздували вокруг этого ЧП скандала — все и так понимали, что пожарные делают все возможное.