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Брюс Уиллис обнажил торс на дне рождения дочери

Актер остается подтянутым в свои 64 года.

Брюс Уиллис обнажил торс на дне рождения дочери
Брюс Уиллис отметит 65-летие в следующем году. Фото: globallookpress.com

В свои 64 года Брюс Уиллис остается в отличной физической форме. В этом поклонники звезды самых кассовых голливудских блокбастеров смогли в очередной раз убедиться благодаря дочери актера Таллуле.

Фото с отцом девушка недавно опубликовала в Instagram. На снимке артист запечатлен топлес. В панаме и черных плавках он сидит, широко улыбаясь, под зонтом, который прикрывает его от солнца. Рядом с Брюсом сидит наследница, а кто-то не попавший в кадр поливает парочку водой из шланга.

Судя по подписи к фотографии, родственники собрались на вечеринку по случаю дня рождения Скаут — младшей дочери Уиллиса и Деми Мур.

«Лучший способ отпраздновать чей-то день рождения — позволить ему себя сфотографировать», — заявила дочь актера.

«Папа выглядит потрясающе», «Культовая фотка!», «Боже мой… папа такой классный и веселый!», «Люблю тебя, Брюс», «Папа Брюс отлично выглядит», «Твой папа все еще один из моих любимых актеров», — восхитились фанаты.

Напомним, сейчас Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, пара воспитывает двух дочерей. В марте второму браку артиста исполнилось десять лет. По этому поводу звезды устроили пышную свадебную церемонию, на которой побывали три старших дочери актера, а также сама Деми Мур, с которой он сохранил дружеские отношения.

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Брюс Уиллис обнажил торс на дне рождения дочери
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