Звезда и поклонники: в Сети появилась пародия на Лизу Галкину

Лиза Галкина, дочь знаменитой пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, сама давно стала настоящей звездой. И как у самой настоящей любимицы публики, на нее уже стали делать пародии. В Сети набирает обороты популярности видеоролик от интернет-комика Мишани Лермонтова.

больше по теме Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах На страничке девочки в соцсетях появилось архивное видео.

На видео бородатый артист в наколках и парике изображает развитую не по годам Елизавету, которая со знанием дела рассуждает о математике. Детский лепет странно сочетается с внешним видом брутального Мишани. «Десять плюс десять – равно двадцать!» — правильно считает Лиза. Максим Галкин за кадром спрашивает, как она смогла так вычислить. Лиза в ответ убивает логикой: «А я знаю! Знаешь почему? 11 – один. 16 – шесть. 17 – семь, 18 – восемь. То есть 10 плюс 10 значит 20. И так считается по горочкам. Итак, 40 – это, наверное, 3, а 19 – это девять. То есть 10 плюс 10 – это 20».

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Кто-то счел актерское мастерство Мишани забавным и смешным, а кто-то — неприятным. А вот очарованию самой Лизы Галкиной сложно не поддаться. В Instagram телеведущего поклонники не устают делать комплименты девочке.