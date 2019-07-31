Бледанс в розовом бикини устроила фотосессию на цветочной поляне

Эвелина Бледанс в этом году отметила 50-летие. Артистка обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни единой морщинки, чем может похвастаться не каждая женщина в ее возрасте. У нее подрастает семилетний сын Сема, которого она очень любит, но для полного счастья в ее жизни не хватает мужчины. Актриса не скрывает, что занимается поиском второй половинки. По всей видимости, она с недавних пор решила прибегнуть к тяжелой артиллерии, чтобы привлечь внимание сильного пола.

Сначала Эвелина примерила соблазнительный костюм Снегурочки, в котором устроила танцы на улице, а позже она и вовсе разделась для фотосессии. На новом фото артистка позирует в нежно-розовом купальнике на фоне цветочной поляны. Образ она дополнила прозрачным халатом и туфлями в тон. Наряд подчеркнул длинные и стройные ноги Бледанс. Правда, поклонники решили, что женщина была облачена в нижнее белье.

«Многие сравнивали мою Снегурку из прошлого поста с русалкой. И мы с моей крымской фото-феей сделали вот такую историю цветочной русалки», — написала она.

Фанаты пришли в восторг от снимка и подтянутой фигуры знаменитости. «Бельё шикарное! А, ножки-то, ножки!», «Вот это фото, обалденное, очень красиво. Вы красотка», «Сколько можно дразнить своей потрясающей фигурой», «Вы для меня эталон, так выглядеть должна стремиться каждая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сейчас Эвелина проводит время с сыном в Крыму. Они уже побывали на море и посетили Тайган-парк, где увидели различных животных. Актриса делает все, чтобы ее наследник рос счастливым.

«Девочки, не бойтесь возраста, не смотрите в паспорт, ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите сейчас, и наслаждайтесь», — обратилась знаменитость к подписчицам, поделившись кадрами с фотосессии.

А вам нравится фигура 50-летней Бледанс?