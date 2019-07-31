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Юлия Савичева посетовала, что не может расслабиться в отпуске

Даже на отдыхе певица рвется на работу, но мечтает научиться лениться.

Юлия Савичева посетовала, что не может расслабиться в отпуске
Юлия Савичева не может насладиться отдыхом. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Юлия Савичева рассказала в Instagram о своем отпуске. Вместе с близкими певица ест, гуляет и спит, но чем больше она отдыхает, тем больше ее одолевают мысли, что нужно возвращаться к работе.

«Вот почему всегда так? Нет времени на отдых — мечтаешь хотя бы о лишнем часе сна. Спи сколько душе угодно — как назло встаешь в шесть и хочется работать. Ну вот как быть?», — негодует 32-летняя артистка, поставив хештэг «#научителени».

Любопытно, что певица не указывает место отдыха и не выкладывает фотографий из отпуска, предпочитая публиковать заранее сделанные снимки.

А между тем Юлии приходится совмещать работу и заботу о двухлетней дочери Анечке (от услуг няни девушка осознанно отказалась). Недавно певица призналась, что хочет вырваться из декрета в гастрольный тур. Новая песня для этого у нее уже записана.

Что бы вы посоветовали Савичевой в такой ситуации?

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Юлия Савичева посетовала, что не может расслабиться в отпуске
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