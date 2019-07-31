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Нинидзе полностью обнажилась ради эффектного кадра в бассейне

Молодой актрисе приписывают роман с Максимом Виторганом.

Нинидзе полностью обнажилась ради эффектного кадра в бассейне
Нино Нинидзе опубликовала откровенный кадр/globallookpress.com

Актриса Нино Нинидзе в сторис Instagram опубликовала откровенную фотографию. Фотограф запечатлел девушку в бассейне обнаженной. При этом молодая актриса читает книгу. Актриса загадочно подписала снимок: «Хочется чуть больше тепла».

Нино Нинидзе в бассейне. Фото
Нинидзе обнажилась в бассейне/instagram.com/ninosha13/

Отметим, что в последнее время актрисе приписывают роман с бывшем мужем светской львицы Ксении Собчак актером Максимом Виторганом. Он, напомним, на 19 лет старше девушки. Пару уже несколько раз видели вместе.

Не так давно влюбленные вместе отдыхали в украинской Одессе. А затем они были замечены уже в Москве — на премьере картины «Гив ми либерти». Отметим, что актеры не подают вида, что у них роман. На премьере вели себя скромно, даже за руки на публике не подержались.

Добавим, что после расставания с Собчак Виторган посвятил себя работе. Он, в частности, поставил спектакль в качестве режиссера. Что касается его молодой пассии, то она тоже не так давно пережила развод и сейчас наслаждается свободой.

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Ксения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеОдесса

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Нинидзе полностью обнажилась ради эффектного кадра в бассейне
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