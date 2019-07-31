Нинидзе полностью обнажилась ради эффектного кадра в бассейне

Актриса Нино Нинидзе в сторис Instagram опубликовала откровенную фотографию. Фотограф запечатлел девушку в бассейне обнаженной. При этом молодая актриса читает книгу. Актриса загадочно подписала снимок: «Хочется чуть больше тепла».

Отметим, что в последнее время актрисе приписывают роман с бывшем мужем светской львицы Ксении Собчак актером Максимом Виторганом. Он, напомним, на 19 лет старше девушки. Пару уже несколько раз видели вместе.

больше по теме Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет Влюбленные появились на премьере картины «Гив ми либерти».

Не так давно влюбленные вместе отдыхали в украинской Одессе. А затем они были замечены уже в Москве — на премьере картины «Гив ми либерти». Отметим, что актеры не подают вида, что у них роман. На премьере вели себя скромно, даже за руки на публике не подержались.

Добавим, что после расставания с Собчак Виторган посвятил себя работе. Он, в частности, поставил спектакль в качестве режиссера. Что касается его молодой пассии, то она тоже не так давно пережила развод и сейчас наслаждается свободой.