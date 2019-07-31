Не узнать: Каменских в платье-халате отметилась на пляже с Потапом

Настя Каменских долгое время хранила в секрете свои отношения с Потапом. Они организовали свадьбу в мае этого года. После торжества влюбленные стали открыто публиковать совместные снимки и говорить о своей любви. Медовый месяц они провели в Турции, а затем сразу отправились на гастроли. Однако на этом супруги решили не останавливаться. В конце июля они вновь уехали в отпуск.

На этот раз влюбленные проводят время на острове Сардиния. Первым делом Настя и Потап отправились на пляж, где устроили фотосессию. Певица позировала в цветном платье с запахом, напоминающим халат. Образ она дополнила шлепками на платформе и шляпкой.

«Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска», — написал Потап, опубликовав совместное фото с женой.

Он облачился в яркие шорты и футболку. Поклонники даже сразу не узнали Каменских. Они отметили, что она похудела. «Очень прикольный образ. Сразу даже не узнать….», «Хорошенькая», «Совершенно другая Настя! Идеально уметь перевоплощаться», «Какая куколка», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Настя побывала на фестивале «Жара» в Баку. Для появления на мероприятии она выбрала яркое мини-платье с тигриным принтом. Образ девушки запомнился, как гостям фестиваля, так и ее поклонникам. Некоторое время назад ходили слухи, что девушка беременна, но, по всей видимости, они оказались ложными.

А вам понравился пляжный наряд Каменских?