ЗВЕЗДЫ

Не узнать: Каменских в платье-халате отметилась на пляже с Потапом

Супруги отдыхают на Сардинии.

Не узнать: Каменских в платье-халате отметилась на пляже с Потапом
Настя Каменских и Потап. фото: globallookpress.com

Настя Каменских долгое время хранила в секрете свои отношения с Потапом. Они организовали свадьбу в мае этого года. После торжества влюбленные стали открыто публиковать совместные снимки и говорить о своей любви. Медовый месяц они провели в Турции, а затем сразу отправились на гастроли. Однако на этом супруги решили не останавливаться. В конце июля они вновь уехали в отпуск.

На этот раз влюбленные проводят время на острове Сардиния. Первым делом Настя и Потап отправились на пляж, где устроили фотосессию. Певица позировала в цветном платье с запахом, напоминающим халат. Образ она дополнила шлепками на платформе и шляпкой.

«Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска», — написал Потап, опубликовав совместное фото с женой.

Он облачился в яркие шорты и футболку. Поклонники даже сразу не узнали Каменских. Они отметили, что она похудела. «Очень прикольный образ. Сразу даже не узнать….», «Хорошенькая», «Совершенно другая Настя! Идеально уметь перевоплощаться», «Какая куколка», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Настя побывала на фестивале «Жара» в Баку. Для появления на мероприятии она выбрала яркое мини-платье с тигриным принтом. Образ девушки запомнился, как гостям фестиваля, так и ее поклонникам. Некоторое время назад ходили слухи, что девушка беременна, но, по всей видимости, они оказались ложными.

А вам понравился пляжный наряд Каменских?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильНастя КаменскихНастя Каменских последние новостиПотап и Настя Каменских

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не узнать: Каменских в платье-халате отметилась на пляже с Потапом
Интересно?
Поделись с друзьями: