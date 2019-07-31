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«Летом будет море»: Безруков устроил семье мини-каникулы в Сочи

Актер смог найти время для того, чтобы побыть с женой и детьми.

«Летом будет море»: Безруков устроил семье мини-каникулы в Сочи
Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Безруков не только успевает заниматься карьерой, но и находит время на жену и детей. В перерывах между съемками актер старается уделить внимание близким. Особенно дочери и крохотному сыну. Несмотря на плотный рабочий график, супруг Анны Матисон устроил им мини-отпуск, отправившись в Сочи.

«Дорогие мои, хорошие! Сделал паузу. Прилетел в Сочи с семьей!! У меня тоже летом будет море», — отметил актер.

В поездку супруги взяли с собой и детей: трехлетнюю Марию с братиком Степаном. Малышу исполнился год и восемь месяцев.

Ранее вместе с супругой и наследниками Сергей Безруков навестил родителей на даче. Анна Матисон прекрасно ладит с мамой актера и всецело доверяет ей внуков. Избранница Сергея смогла стать для него надежной опорой и тылом. Девушка занимается детьми и справляется с домашними делами.

К слову, ранее на отсутствие полноценного семейного отдыха жаловалась супруга Гарика Харламова. Кристина Асмус призналась, что ее избранник занят сразу в двух проектах. Позже актриса отметила, что она все-таки устроит себе каникулы. Судя по всему, отпуск она проведет с 5-летней дочкой Анастасией.

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«Летом будет море»: Безруков устроил семье мини-каникулы в Сочи
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