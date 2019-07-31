Дробыш схватил певицу Славу за грудки во время записи песни

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записывает новую песню. Возможно, кого-то из поклонников двух звезд это удивит, но 53-летний композитор во время исполнения вокальной партии стоит рядом с солисткой, да еще и держит ее за руку в самых эмоциональных моментах.

Под конец ролика он вообще схватил Славу за грудки и потряс, хотя это никак не повлияло на ход записи — певица даже не сбилась со свое партии.

«Это тот случай, когда женщину можно и нужно брать за грудки, — написал под видео Дробыш. — Славочка! Какая же ты крутая, и, кажется, у нас будет новый хит!»

Напомним, за день до этого Слава боролась с хандрой, примеряя новую одежду, и отмечала, что именно запись новой песни разгонит ее тоску.

А как вы считаете, позволительно ли продюсеру такое поведение?