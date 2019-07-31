ЗВЕЗДЫ

Дробыш схватил певицу Славу за грудки во время записи песни

Возможно, это вполне действенный способ добиться от певицы большей эмоциональности.

Дробыш схватил певицу Славу за грудки во время записи песни
Виктор Дробыш экстравагантно подходит к записи песен. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился в Instagram видео из студии, где певица Слава записывает новую песню. Возможно, кого-то из поклонников двух звезд это удивит, но 53-летний композитор во время исполнения вокальной партии стоит рядом с солисткой, да еще и держит ее за руку в самых эмоциональных моментах.

Под конец ролика он вообще схватил Славу за грудки и потряс, хотя это никак не повлияло на ход записи — певица даже не сбилась со свое партии.

«Это тот случай, когда женщину можно и нужно брать за грудки, — написал под видео Дробыш. — Славочка! Какая же ты крутая, и, кажется, у нас будет новый хит!»

Напомним, за день до этого Слава боролась с хандрой, примеряя новую одежду, и отмечала, что именно запись новой песни разгонит ее тоску.

А как вы считаете, позволительно ли продюсеру такое поведение?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктор ДробышПевица Слава

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дробыш схватил певицу Славу за грудки во время записи песни
Интересно?
Поделись с друзьями: